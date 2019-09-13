處男紅館騷！「王子」關智斌焗Fans畀反應

關智斌（Kenny）處男紅館騷頭場在中秋節上演，三面台全場爆滿，吸引不少藝人歌手捧場，包括溫碧霞夫婦、鄭希怡一家三口、林奕匡夫婦、吳千語、曾樂彤、李靖筠、胡定欣和王賢誌與伴侶等。

穿上銀色閃爆外套，配闊邊帽出場的Kenny如王子一樣，甫唱《眼紅館》時，全場已High爆一齊大合唱，唱罷完Kenny高呼：「多謝大家！」之後唱完《戀愛最初回》後，Kenny再鞠躬說：「多謝大家！」現場尖叫聲不絕，他抖大氣說：「一定要多謝大家，歡迎大家來到呢度，多謝你哋，唉！我已經好想喊，本來度咗嘅嘢，突然間一遍空白，大家今晚畀最大嘅支持聲我，大家拍手啦，今晚係我處男紅館演唱會，在坐有8,000人見證住，一嚟我就唱咗《眼紅館》，驚唔驚？你哋話我嘅演唱會淨係聽《眼紅館》嘛，我知網上好多人關心我，又幫我演唱會度名，包括《英皇群星伴斌斌演唱會》、《巨基爆斌演唱會》，個斌好似好百搭咁！」

現場有fans叫《相敬如斌演唱會》，Kenny再說：「得啦知啦!我會講呢個名，你哋又話嚟聽我演唱會，其實我自己有好多好歌㗎！我都出過四張大碟㗎！有冠軍歌添㗎，好難得我呢啲偶像派，出過唔錯嘅作品，係唔hit啫！」

之後唱完《再見美惠》之後，他繼續多謝說：「其實今晚我會不停講多謝，因為你哋每一個人帶我上嚟紅館，頭先呢首歌，好多粉絲留言話想聽，都話好多好歌㗎啦，話晒出咗四張大碟。」停頓半秒，見現場冇反應，他即說：「總之我講乜都要畀反應，多謝監製做碟，雖然知我啲歌唔多版稅。呢個係笑位嚟㗎喎！」現場才拍手。接着唱《先知》時，現場播放他由童年至今的相片，包括騷肌相，全場粉絲尖叫四起。

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