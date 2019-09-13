投資網劇　葉璇借出60萬人仔誤墮騙局

女星葉璇最近與舊拍檔王寶強合作投資內地網劇，題材是紀律部隊，她說：「自己受香港電視劇影響好深，《陀槍師姐》、《刑偵》系列陪住長大，我又好喜歡古代俠義故事，我有英雄情意結。」身兼演員與編劇的她透露，近年很多作品都是自己編劇，成為編劇家協會會員已有六、七年，是王寶強看到她這個劇本十分喜歡，提議合作投資，二人相識十多年，曾合作過電影《火龍》等多部作品，並大讚王寶強說：「記得當年請大家一齊嚟我屋企食飯，我炒碟豆，放錯好多鹽，佢仲話好食好食，就知佢個人EQ好高，依家成熟咗，好有智慧。今次網劇佢找咗好多贊助。」

無損對人信心

外柔內剛的葉璇俠義心腸容易受騙，她試過向一位相識短短個多月的劇中拍檔借出60萬人民幣應急，後來發現是騙局，之後與其他債主告上法庭追討，雖然被騙，但無損她對人的「信心」，依然再借錢給別人，並豪氣回話：「我追番啲錢都無損失，反而因為咁多咗啲朋友，點解唔借呀？」

就算經過這次教訓，她始終認為：「誠信最緊要，即使有人問我借錢，好多時我都冇要求人哋寫欠單。」這份信心延伸至工作上，她說：「我依家拍劇好多時我都冇要求人哋簽約，情況等同結婚，我唔相信多張紙就會安心囉！如果遇上小人簽約都冇用，開劇如火如荼打緊仗，唔通去告佢咩？」

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