被高Ling嘲遊戲黑洞！楊明還擊：佢想攬炒

藝人楊明為無綫節目《娛樂大家》錄影，講到被高海寧笑指是「遊戲黑洞」，楊明反擊兼自誇是「遊戲天王」：「佢想攬炒啫！呢啲佢最熟嗰個係我，梗係攬住我啦！（佢話啱啱試玩呃到大家贏咗！）佢玩遊戲係黑洞，但做戲係非常之好！佢個無知嘅樣已經係紀錄在案，佢再用呢招就會被識穿。」

講到燉湯生意，楊明開心宣布將開灣仔分店：「第一間喺荔枝角、第二間喺炮台山，呢間舖面會大啲，有100個座位，就好似旗艦店咁，又向目標行近一大步，想開多啲位置，就好似開到同大型快餐店咁多。（差新界區未有分店，下一步？）都係，希望3間舖頭平穩向上，賺多啲再喺各區開分店。」問到賺到的資金會儲起結婚用？他怕醜笑話：「一直都係。（上次跟女友莊思明返馬來西亞，被佢媽咪催抱孫！）呢啲係老人家嘅口頭禪，其實我爸爸、媽媽都有叫，但佢哋唔係好明生咗小朋友要顧及好多嘢，生小朋友固然重要，但唔可以倉促。（有咩Plan？）我係一個好傳統嘅男人，睇我盤燉湯生意都係循序漸進，想結完婚甜蜜一段時間先生小朋友。」另外，同場還有黎諾懿、羅天宇做嘉賓。

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