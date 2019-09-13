郭富城中秋攻蛋　玩鐵環變體操王子

天王郭富城在中秋節晚上，第4度「攻蛋」，相隔七年，再在台北小巨蛋開演唱會，城城穿上黃色羽毛披肩、晶亮條紋褲，搭配銀色半遮面的網紗面罩從舞台升起，獨舞《舞士精神》揭幕。他之後又顯個人功架，8個發亮的圓環出現台上，他與Dancers地在鐵環間穿梭，他還坐上鐵環，雙腳平舉隨着圓環轉動到舞台各邊，十足十體操選手。

唱到《狂野之城》時，城城又扭腰擺臀High爆全場，他開心表示：「這次演唱會有智能舞台，當然也要搭配『智能三寶』，三寶是送的，不用錢的！我們要節儉，應花得花，不應花就別花。」將螢光棒、觀眾掌聲及歡呼聲命名為「三寶」。

Encore前，舞台搭配閃爍的LED燈宛如星空，他說：「今天是中秋節，有星星當然要有月亮，希望大家把手機打開用手機星光，陪我一起來唱這首特別為了今天特別為大家準備的〈月亮代表我的心〉。」郭富城的老婆和囡囡都有撐場，十分有愛。

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。