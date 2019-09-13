紐約時裝周：走進波希米亞的夢幻世界

美國品牌alice + olivia在紐約Root Studios展示2020春夏系列，設計師Stacey Bendet帶大家走進夢幻世界，設計出九大時裝夢境，薰衣草叢、粉色雲彩、薄荷色廚房、黃色泳池。設計師Stacey Bendet說：「當色彩在空間中恰到好處時，你會感覺自己也融入其中。我在色彩中尋夢，而這些房間的場景就是讓時尚夢想成真的地方。」

今個春夏系列充滿現代波希米亞風格，以不同浪漫的雪紡圖案拼接剪裁方式，打造出層層拼接的碎花蛋糕裙，效果吸睛。新作洋溢着奪目繽紛的糖果色調，長傘裙、Oversize西裝外套，混搭螢光黃色，薰衣草紫和海水藍，彷彿打翻了調色盤。大膽的手袖設計亦是整體亮點，採用了浮誇式雲紋袖、泡泡袖、露肩荷葉袖，剪裁更添女性美。此外，今季將與品牌Murder Bravado的設計師Everard Best合作，推出以獨特的手工刺繡、破舊的牛仔布上注入紮染風格，創造出獨一無二的花紋。

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