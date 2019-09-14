歐詠怡索爆玉兔冧宅男　冰皮月餅蒸熱食

宅男女神歐詠怡（WingWing）樣靚身材正，除了模特兒工作，她今年開始嘗試做YouTuber，拍片跟粉絲分享生活，早前她到台灣拍攝遊記，又跟姊妹歐詠珊及歐詠寶玩Game，短片吸引逾萬次點擊，成績不俗。

最愛嫲嫲紙燈籠

她趁中秋節化身低胸索爆玉兔拍片，甜笑單眼派心心，賣萌冧暈一班宅男！片中WingWing分享中秋難忘事，指小時候一定會探望祖父母，有次因頑皮周圍走，結果跌落農田的坑洞嚇到爆喊，又指每年中秋都很掛念已故嫲嫲：「細個嗰陣嫲嫲買好多紙燈籠畀我哋玩，所以我都係鍾意傳統紙燈籠多過電燈籠，但自從嫲嫲過身，已經比較少慶祝中秋。」

感性的她亦展現搞笑一面，一度將斬桂樹的吳剛講成金剛，又跟網友玩猜燈謎，連愛犬「朱古力」都出鏡，人狗齊齊Happy！

蒸熟變「心太軟」

WingWing更大玩Gimmick，挑戰蒸熱冰皮月餅來吃，並分享「蒸皮月餅」食後感，皺晒眉的她指藍莓芝士味的餅皮煙韌猶如「水晶包」，別有一番風味，又指朱古力冰皮熱食時會變「心太軟」，朱古力爆漿而出！雖然口裏給正評，但又笑言會留給家人品嘗，「美味」程度可想而知。網友大讚她索爆又有諗頭，期待她再拍新片。

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。