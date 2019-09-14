買男裝底褲畀邊個？呂佳容酒吧遇進擊老外

之前自爆用錢行康城紅地氈的內地女星呂佳容，早前來港宣傳寫真集之餘，亦抽空遊玩，當日她身穿黑色透視裙及戴上黑超現身中環名店，她先看女裝內衣，其後便轉揀男裝boxer，未知是否送給另一半。見她揀得非常用心，不但脫下墨鏡仔細研究，還向身邊店員查問，考慮了良久，最後拿着戰利品離開。之後她走鄰舖的男裝名店睇恤衫及西裝，可是沒有心水。最終空手而回。

愈夜愈精彩

滿足完購物欲後，佳容愈夜愈精彩，轉戰蘭桂坊見識見識。她到了其中一間酒吧與幾名男女友人會合，眾人言談甚歡之際，一名樣子俊朗、戴着帽子的外籍男士拿着兩杯飲品走近向佳容搭訕，她初時一臉愕然，定神後才接過對方遞過來的飲料。

外籍男非常進擊，先與佳容握手，然後拿手機拍合照，佳容欣然受落，拍照時更把頭挨近對方。其後外籍男把電話遞給佳容，疑似向她抄牌，兩人傾得相當投入，佳容不時甜笑，似乎對該男子頗有好感。

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