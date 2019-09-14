真空加穿窿褲　Kenny應節晒「月光」開騷

關智斌（Kenny）舉行一連兩場處男紅館騷《KENNY is BORN 關智斌演唱會》頭場演出，首位嘉賓古巨基出場，兩人合體「BOYZ」跳唱出《La La世界》，其中Kenny身穿短身外套大露腹肌，條褲側邊又開窿，全場尖叫。Kenny多謝基仔：「由我知道宣布要開第一次演唱會之後，佢係第一個1蚊都唔收，直接支持我嘅大哥哥。」基仔笑言：「唔只1蚊都唔收，係仲要倒貼。」Kenny續謂：「佢知我冇咗個拍檔，所以就話要同我跳《La La世界》。」基仔笑言：「希望你唔好介意我幾十勾。」

Kenny又講到自己身上的服裝：「呢度係半套衫，係古巨基設計嘅。」基仔表示要配合成part組合及dancers的整體概念，所以特別設計，笑言幾滿意套衫，又問可唔可以摸吓Kenny的腹肌，Kenny即自爆入面下身真空：「我入面咩都冇。」全場尖叫歡呼，基仔抵死謂：「我做證，我諗佢係紅館開演唱會第一個要換埋底褲嘅。」他又抵死解釋設計概念：「因為中秋節，大家想唔想賞月？有個側月、半月，紅館都可以賞月㗎！」全場爆笑。

基仔就為Kenny所以雙腳露毛，又唔畀對方捽他的腳毛，笑言只有老婆捽得。基仔又謂兩人要改個組合名，有網友提議不如叫「巨斌組合」、或者「童顏巨斌」，但笑言好鹹濕。之後兩人唱歌，基仔再講有味笑話：「中秋節帶大家近啲賞月，但有少少危險，驚有隻雀仔會飛過月亮。」之後兩人合唱《友共情》。

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