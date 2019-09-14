狄美摩亞事業下滑靠變髮轉型？

荷里活著名女星狄美摩亞（Demi Moore）憑住索樣火辣身材80年代殺入影壇，演過不少青春片。不過她不甘於在銀幕上演來演去都係花瓶角色，於90年的愛情片《人鬼情未了》（Ghost）作出巨大轉變，除了將招牌長髮剪短之外，亦不施脂粉在片中飾演一名深情女人。她與男主角柏德烈史維茲（Patrick Swayne）的人鬼戀，至今睇翻仍然令人動容！

影片當年大受歡迎票房大賣！

成功上位的狄美乘勝狙擊，於93年與94年再主演兩部賣座話題作《不道德的交易》（Indecent Proposal）以及《叛逆性騷擾》（Disclosure）。令事業攀上高峰！可惜及後狄美主演的多部電影連環仆直，96年狄美決定在電影《脫衣舞孃》（Striptease）作「終極一脫」飾演艷舞女郎！當年她更打破女星片酬紀錄以接近1億港元的片酬接拍該片，奈何「雷聲大雨點少」，影片慘遭劣評。狄美更獲金草莓獎封為曼差女主角！翌年，狄美二度轉（髮）型在電影《伴我雄心》（G.I.Jane）中剃頭演出算是挽回聲勢。不過近年狄美產量甚少，再沒有佳作出現！

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