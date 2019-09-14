Twins唔拍拖撐處男騷　爆Kenny係直男？

歌手關智斌（Kenny）於紅館舉行處男騷《KENNY is BORN 關智斌演唱會》，獲好友Twins做嘉賓，三人合唱《愛情當入樽》，Kenny感謝兩位中秋節不拍拖都過來支持，鍾欣潼（阿嬌）即謂：「一齊嚟陪你，我老公都嚟咗。」Kenny表示與Twins就像青梅竹馬，蔡卓妍（阿Sa）又表示Kenny為他們帶來無限歡樂。

兩女大講Kenny的優點，阿嬌讚他講嘢直，阿Sa即抵死問：「好直咩你？」全場爆笑，又大爆Kenny慳家：「有一次去Kenny屋企，見到佢有個空氣清新機，一拎上去點解舊嘢咁輕，原來佢幾百蚊嘢都要走去買翻版。」Kenny即解釋：「你講咗10年都仲講，其實我唔係孤寒，我係畀人呃，我都唔知嗰個係假嘢。」全場爆笑。之後阿嬌又爆阿Sa：「有次食飯好貴，每人要5,000蚊。」阿Sa即解釋：「我都覺得好貴，話說我哋成班人好耐冇見，我就book咗間我之前食過好食嘅餐廳，但之前嗰次係人哋畀錢，所以我唔知係咁貴，食完我都覺得好貴。」

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