東方日報C1：狄美摩亞自傳揭傷疤15歲慘被姦

憑荷里活經典愛情片《人鬼情未了》（Ghost）爆紅的美國女星狄美摩亞（Demi Moore），向來言論大膽，經常成為話題人物。即將推出自傳的她，把自身經歷化為血淚告白，自揭鮮為人知的黑暗歲月，包括2004年不幸小產並酗酒濫藥，15歲時更慘遭強姦，人生最痛！

經歷3段婚姻、現年56歲的狄美摩亞，將於本月24日推出自傳《Inside Out》，首次揭露不為人知的秘密。最震撼莫過於自揭15歲時在南加州被強姦，翌年生日後，跟一名結他手遠走高飛，離開濫藥的母親。本身有不快樂童年的她，性侵的烙印、不能言喻的身體創傷影響一生，令其人生觀更扭曲。由於自傳未推出，未有詳細描述性侵經過，但消息已震撼全城！據知，她18歲時下嫁首任丈夫兼音樂人Freddy Moore，正是當年和她私奔的結他手。

入戒療所 重新振作

沒有最痛，只有更痛！狄美還自爆2004年跟年輕15歲的第三任丈夫艾斯頓古查（Ashton Kutcher）拍拖時懷孕，當時42歲的她成高齡產婦，並為未出世的女嬰改名Chaplin Ray，可惜懷胎6月不幸小產。一直愛好杯中物的她，懷孕期間依然酒不離手，故對流產感到非常自責及心痛。她與艾斯頓2005年結婚後，一直努力造人望彌補遺憾，並嘗試以藥物幫助，但始終未有所出。

小產之痛，令狄美酗酒問題更嚴重，並開始濫藥，包括亂服有鴉片成分的止痛藥維可汀（Vicodin），同時與艾斯頓的婚姻亮紅燈，包括發現老公偷食，終在2011年宣告離婚。承受流產及離婚的雙重打擊下，令其藥癮更加嚴重。自傳中，她提到離婚翌年，與第二任丈夫布斯韋利士（Bruce Willis）所生的大女Rumer出席派對時，她因為吸食大麻與吸入「笑氣」後突然發羊吊，最終要入戒療所，人生才重新振作。

至於布斯在狄美的自傳中，絕對不可不提！為男方誕下三名女兒的她，自爆當年只花了4個月，就完成拍拖、結婚及懷孕過程。回顧13年婚姻，她透露布斯曾指她的演藝事業會影響家庭，當對方向她質疑當年應否結婚時，她深知夫妻緣盡。然而經歷3段婚姻失敗的她，多年來屢傳嗒嫩男的緋聞，去年更爆出SheShe疑雲，被指與塞爾維亞女造型師Masha Mandzuka秘撻兩年。

拍全裸孕照創先河

狄美帶來的集體回憶豈止電影！1991年她為雜誌《Vanity Fair》拍攝全裸孕照，震撼荷里活，成為創先河的經典，之後不少女星爭相倣效。事隔28年，她重施故技，為時尚雜誌《Harper's Bazaar》全裸拍封面，年過半百的她依然身材驕人。她受訪時提及坎坷童年，自爆母親濫藥，最深刻的畫面是小時候以幼細的手指，和父親合力在母親口中挖出藥丸。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：