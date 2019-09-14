【1個致命破綻】祖兒摸勻半裸Kenny讚完美

關智斌（Kenny）舉行處男紅館騷《KENNY is BORN 關智斌演唱會》，跳唱快歌medley時，Kenny自摸下體幾次，又除去外套，露出紅色背心大騷麒麟臂，唱到《大熱》時，更扯下背心，半裸上身，大騷結實肌肉，全場瘋狂尖叫。

然後天后容祖兒出場，之前祖兒為演唱會膝頭重創，搞到要坐輪椅，但今晚身穿高踭鞋的她從升降台出場，行路自然完全不像有事。兩人合唱《隆重登場》，期間祖兒又兩度摸Kenny的胸肌，全場尖叫， 祖兒笑言：「咩事咁少衫，點解咁益我嘅？」Kenny即謂：「之前應承你，由8個唔着衫嘅dancer抬你出嚟。」祖兒即謂：「唔使客氣，就算我淨返一隻腳都會彈上嚟。」

祖兒又笑言：「第一次見到咁完美嘅body，真係要好好欣賞。」更摸Kenny的腹肌，尖叫：「嘩，好似石春咁實啊！識唔識震㗎？（指胸肌），但你個肚臍窿有啲黑，冇人幫你捽咩？」她又讚Kenny真係好sexy：「我都唔知講咩好。大家今日都戥佢高興，如果佢有一日結婚……都唔夠今日開心。」全場大笑。

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