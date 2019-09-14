出心出力　張達明研發垃圾磚拯救海洋

藝人張達明一向熱愛海洋，眼見海洋污染情況日益嚴重，不少海洋生物被垃圾纏死，太平洋垃圾島更令達明感到非常痛心，他靈機一觸想到一個方法處理海洋垃圾，坐言起行做實驗及研究，雖然困難重重，但他一直沒放棄過：「我唔知得唔得，但如果成功的話，希望可以拯救海洋，個方法就係將垃圾壓成垃圾磚，然後沉落水底，等啲珊瑚可以寄居喺上面，如果成功嘅話，就可以有一個新嘅珊瑚礁。」

達明做了大量資料搜集，更特別搵來一部壓垃圾機器，又到沙灘收集垃圾，之後將垃圾壓成磚放入魚缸，首先成功將垃圾磚沉底，再將珊瑚移到垃圾磚「居住」，結果十日過去珊瑚仍然生存，達明覺得實驗成功，不過直言這只是一個小實驗，如果要真正實行於海洋，要世界各地及專家幫手，達明笑言：「我嘅願望係愚公移垃圾，呢個係好漫長同好宏大嘅工作，必須有好多資源先可以做到。」

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