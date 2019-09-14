【最期待畫面】張敬軒送碌嘢賀關智斌開騷

歌手關智斌（Kenny）的處男騷於紅館舉行，中段Kenny官仔骨骨邊吹色士風邊唱出《分手不要太悲哀》，之後「密友」張敬軒彈鋼琴出場，兩人合唱《情陷百老匯》，全場瘋狂尖叫，兩人一黑一白十分合襯。軒仔表示：「歡迎大家嚟到『相敬如斌』演唱會，各位請就坐。」兩人鞠躬及攬攬，Kenny表示：「我想講兩句說話，平時你講嘢我都冇得講。」軒仔即謂：「咩平時呀？」期間觀眾大叫兩人咀嘴及結婚，但兩人「聽不到」，Kenny繼續講：「上到紅館台真係要多謝你，因為上次做你演唱會嘉賓啲人叫到拆天，所以今日還返畀你。」軒仔就謂：「你應得嘅。」

其後軒仔笑Kenny節儉：「今日中秋正日，做嘉賓老毛（利是）都冇封，平時做嘉賓間房都有啲生果同燒肉，但今次間房乜都冇。」Kenny反問他：「乜唔係你安排咩？」全場起哄，軒仔即笑言：「雖然我係英皇員工，但呢單嘢唔係我跟開。」

軒仔又帶了禮物前來，叫工作人員拿出一個巨型果籃，軒仔先攞出兩枝貼住KK的膏狀物體，全場即爆笑，他即謂：「唔好心邪，煉奶嚟架，Kenny Kwan呀嘛，好彩你唔係姓容咋，識笑嗰啲全部都係心邪。」全場大笑。之後軒仔介紹一碌又長又有毛的東西：「其實呢枝係鮮淮山，滋陰補腎，呢啲唔係毛，係根，攞返去食。」之後軒仔攞出個菠蘿，表示第一次見Kenny有波又有籮，隨即表示剩低的全是火龍果：「即係好似我咁有益，食咗。」全場再尖叫。接着兩人合唱《笑忘書》，兩人唱到眼濕濕，唱完更抱抱。

其後軒仔感觸表示知道Kenny北上發展時遇過很多困難：「我覺得佢係玩命嘅，佢同容祖兒一樣都係攞條命嚟較飛。」續謂人生有很多愛是可以不斷昇華：「好似今晚咁，大家將呢份愛化做對Kenny嘅支持。」全場再歡呼。

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