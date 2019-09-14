開腔講張致恒　Kenny開騷有遺憾感觸爆喊

關智斌（Kenny）於紅館舉行處男騷，期間戴上皇冠假髮的他唱出《代表作》，表示：「其實BOYZ只係成立咗兩年，跟住我哋就拆咗夥各自發展，公司對我好好，搵咗黃偉文幫我填呢首歌詞，呢首歌係我到依家為止最後一首廣東歌，因為當時事業去到樽頸位，喺屋企坐咗兩年唔知做乜，覺得會唔會冇人需要我，都想過轉行，冇信心，好彩內地工作開始搵我，自己一個膽粗粗拖篋上去，離開生活圈，但都唔覺辛苦，因為有機會，所以好感恩，自己一個冇咗助手、經理人，但學識點照顧自己，一個人喺低谷係咩感受，呢個時候亦感受到愛，屋企人、親情、友情，慢慢搵返啲曙光。」

Kenny又講到：「以前BOYZ太細，好多歌詞唔知點解，到今日就明白好多嘢好似千斤重，人大咗想要好多物質嘢，但因為呢個騷，我喺度諗人生會唔會其實係減數，成長過程減去青春、笑容、曾經一齊共同拚命嘅朋友，所以當仲有人喺你身邊支持一定要好好珍惜，今晚我永世難忘。」隨即唱出由張敬軒為他作曲的《預言書》，期間忍不住落淚，更喊到唱不下去。

Encore環節，Kenny與全場合唱BOYZ的歌，包括《Girls》、《跟蹤你》，他表示這兩、三個月好像奇迹，又終於提到前拍檔張致恒：「呢個演唱會本來係BOYZ嘅，好多人問我有冇嬲佢，我係失望嘅，第二日佢打畀我，同我鄭重道歉，我已經冇嬲，反而擔心佢，唔知佢會點樣面對之後嘅生活，我唔係想叫大家原諒佢，亦未必適合由我嚟講值唔值得原諒，但佢係同我出生入死嘅好兄弟，大家一齊住一齊玩，當中好多汗水、淚水得我哋先體會到。上次演唱會特別作咗呢首主題曲，經歷呢兩個月嘅事之後唱番特別感觸，都有少少遺憾，我係由BOYZ開始，所以都想用呢首歌作為演唱會最後一首歌。」最後全場大合唱《大男孩》，演唱會圓滿結束。

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