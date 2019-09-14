刻意晒相挑機　黃翠如孖「小四」冧過中秋

藝人黃翠如同老公蕭正楠宣布結婚後，眾所周知有個公開嘅「小三」曹永廉，事關蕭正楠同曹永廉兩個人夫成日都黐到實，即使蕭正楠同翠如二人世界佢都要出現，好似之前佢哋出埠拍旅遊節目，翠如就已經擔心到爆…好喇，尋日中秋節正日翠如因為睇時裝騷去咗紐約，佢就即刻搵番個「小四」陪自己，佢就係好姐妹唐詩詠喇！

咁兩位女士人在外地做乜好！就梗係去打卡勝地影靚相，仲要上載埋去社交網，寫埋「答謝文」多謝蕭正楠放老婆出監會「情人」，去到網紅必影位Vessel合照，嚟個深情互望又手拖手咁，唐詩詠仲發文話：「今年中秋節我哋係呢個蜂巢度過🌖🌖🌖多謝蕭太揼低佢老公留喺度陪我 佢真係好好💋蕭生仲好 所以送上一張獨特嘅照片畀你 你睇你老婆無論變成點都一樣咁靚 祝 蕭生蕭太中秋節快樂 幸福美滿」嘩，啲挑機咪濃到隔籬屋都聞到，詩詠留言再加多句：「謝謝Fish陪Nat過左一個開心嘅中秋💛」今次翠如大獲全勝！

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