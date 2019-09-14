同Baby同場不同台！黃曉明被質疑咪嘴

大陸男星黃曉明與老婆楊穎（Angelababy）屢傳婚變，尋晚兩人都有參與央視中秋晚會，但同場不同台，各自分開同別人表演，又有指兩人綵排都前後腳到場，喺後台休息室時更冇咩互動，再次引起網民討論！

黃曉明先出場與大陸歌唱家伊麗媛演唱《但願人長久》，但其尷尬表情，加上揸咪揸太遠，種種唔自然嘅表現被質疑咪嘴！網民就話：「呃，如果我沒看錯的話，好像連耳機都沒有帶嗎」、「黃曉明不跑調絕對是假唱」、「假唱還用質疑，晚會有真唱才奇怪呢」！而Baby之後就與大陸歌手蔡國慶演唱《回家的路》，有網友睇完Baby表演後，驚呼好怕佢嘅下巴會跌落嚟！

另一邊廂，王祖藍與太太李亞男就夫妻檔演出，Sweet爆獻唱《想把我唱給你聽》。而馬來西亞歌手梁靜茹承認離婚後首次演唱，一連串唱出《小手拉大手》、《慢冷》及《勇氣》，彷似唱出自己嘅心路歷程！其他表演單位有、易烊千璽、張靚穎、歐陽娜娜、李宇春等等…

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