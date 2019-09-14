陪三千台迷過中秋　姜丹尼爾讚粉絲比貓可愛

第4度訪台的韓團Wanna One前成員姜丹尼爾，昨晚在台北舉行見面會，與3,000名粉絲共度中秋節，他特地走到延伸舞台讓粉絲盡情拍照，大晒臂肌展示花式掌上壓，惹得在場粉絲不斷尖叫！他在見面會上試吃台灣地道美食，吃完後要用身體語言讓粉絲猜出是甚麼美食，當吃到鳳梨酥時，他將手放在頭上擺動，台下粉絲大喊「雞排」，他即尷尬笑說：「我是不是波動太大，你們才以為是雞！」

而姜丹尼爾早前為官方粉絲取名「Danity」，又想好應援色是彩虹色：「我覺得應該是讓人感受到肯定顏色的混和體，需要大家一起填滿。」台灣粉絲也十分有心，獻上彩色星星手牌，令他非常感動。

他還特地學中文冧台迷：「我是貓奴」又謂如果有一天假期，最想留在家中陪貓玩：「回家時感覺貓在等我，但一開門牠們又躲開。」他又大讚台迷：「你們比貓咪還可愛，而且非常耀眼！」更做出用手擋光的手勢，並謂難忘台灣美食火鍋與小籠包。

而身為釜山觀光大使的姜丹尼爾，開騷前見傳媒，推介自己家鄉釜山的觀光景點，包括位於海雲台區的迎月路：「很適合散步，有許多特色咖啡店，美食則推介小麥麵給喜歡吃麵的台北粉絲。」