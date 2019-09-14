收收埋埋自揭秘密！周揚青嗌羅志祥老公

台灣歌手羅志祥（小豬）同內地網紅周揚青拍拖咁多年，由一開始嘅地下情，到依家大大方方擺晒上枱，兩個人都成日喺社交網放閃，喺12日歡度31歲生日嘅周揚青，今次又有新招閃盲網友～～本身小豬喺正日甫咗女友最愛嘅手拖手合照送上祝福，加埋錫錫Emoji晒愛，仲親自帶女友飛紐約慶生，聽落都已經夠晒Sweet，點知一轉頭周揚青就喺合照下留言：「喜歡這張照片是因為你眼裡藏不住的愛意 就像我愛你 😘」真係甜過蜂蜜！

唔只咁，周揚青又喺IG限時動態繼續晒，好似甫夜景相話：「哈哈，我的生日是在觀光車上度過的。」網友都笑指浪漫得嚟又有創意嘅生日驚喜好符合小豬作風，而小豬自己都晒出身處紐約時代廣場嘅相，今日又齊獨照並二口同聲道：「你們那邊的早上 我這邊的晚上好！」

之後更有網友晒出疑似周揚青與友人嘅私訊對話，當中「周揚青」直認「最愛的合照」係小豬舊年帶佢去杜拜慶生嘅照片，仲直接嗌小豬做老公：「因為我覺得我老公看我的眼神有愛。」被對方笑逆光睇唔到小豬眼神時，佢又甜蜜回覆：「看不出來嗎？我是隔着眼鏡都能感受得到，可能你們是外人感受不到吧。」又叫老公又話外人感受唔到咁，唔知二人幾時有好消息公布呢？

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