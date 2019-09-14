娛圈新力軍　複製阿媽美人基因

近年跑出一班索爆星二代，持靚橫行，完美演繹媽咪的美人基因！

80-90年代出現多位一級宅男女神，包括邱淑貞、戚美珍、公仔龔慈恩、鍾麗緹、前亞姐冠軍利智和葉玉卿等，如今女神已成為靚媽，她們駐顏有術，持續靚之外，其最大成就，莫過於炮製出盡得優良遺傳的索爆星二代，這批新力軍，個個有樣有身材，狀態更加好，分分鐘練贏媽咪。

1#邱淑貞 沈月

豆斗邱淑貞曾經是不少宅男心目中的女神，而她的愛女沈月盡得媽咪真傳，帶點小惡魔的美女DNA，現年17歲的她，已見識廣博，曾亮相倫敦時裝周，又獲邀參加巴黎著名的名媛舞會（Le Bal des Debutantes），成為國際級名媛接班人，其獨特優雅淑女氣場，氣質超晒班。

2#戚美珍 苗彤

三哥苗僑偉與戚美珍的一對子女苗晉和苗彤，遺傳顏值高和身高的優良基因，苗晉高大有型，苗彤則甜美可人，有小戚美珍的影子。現年28歲的苗彤，畢業於加拿大的英屬哥倫比亞大學心理及社會學，大學畢業後，從事自小的做攝影師的志願，更曾經擔任港姐隨團攝影師，其實苗彤樣子甜美，身材均勻，有傳18歲時已獲無綫高層睇中，欲邀參選港姐，不過遭三哥婉拒。苗彤雖然沒有步父母後塵而入行，但她跟時下年青人一樣，喜歡在社交網派福利，她的水着照充滿藝術感，社交網追隨者亦近萬，人氣高企。

3#龔慈恩 林愷鈴

藝人龔慈恩現年19歲的囡囡林愷鈴，擁173模特兒身高，愈大愈省鏡的她，被冠以「港版允兒」及「最索星二代」之名，她本身亦是一名學霸，就讀於港大建築學系，她雖然對演藝及模特兒工作感興趣，但沒有想過放棄學業，現在會在課餘時間才接拍合適的工作，拍電影又做音樂劇，間中又會出席時尚活動，其乖乖女形像深受網民追捧。

4#鍾麗緹 Yasmine

藝人鍾麗緹（Christy）的大女Yasmine(張敏鈞)不知不覺已21歲，長得亭亭玉立，甚有Christy年輕時的影子，尤其一張娃娃面配索爆身材，實在遺傳媽咪的健康性感美基因。

5#利智 Jane Jada

亞姐冠軍利智與武打巨星李連杰育有兩女Jane和Jada，Jane是學界學霸，而Jada則樣貌出眾，深得媽咪遺傳，被評具有仙氣的女神氣質，早前Jada跟爸爸的視像片段流出，Jada跟爸爸的真情對話，爽直又可愛，獲網民大讚，被封為女神級，更有網民搞笑要叫李連杰做「外父」。

6#葉玉卿 胡芷欣

性感女神葉玉卿的大女胡芷欣，無論樣貌身材，就如卿卿倒模，兩母女的合照似足姊妹花，芷欣被譽為擁有「最強基因」，上圍豐滿腰幼臀部又圓，身材好到，甚至連網民都讚她身材好過媽咪，性格鬼妹仔的她，不時在社交網派送水着福利，靚相源源不絕，陸續有來。

7#毛舜筠 區令山

藝人毛舜筠（毛姐）育有兩女，長女區令山被公認靚女，長得很似媽咪，區令山不像其他星二代，性格和打扮也貫徹低調作風，她並沒有隨媽咪加入花花娛樂，更愛當一位教師。

8#上山詩鈉 Hilary

張智霖表姐上山詩鈉的囡囡Hilary，現年22歲，混血樣貌標緻可人，青春又有活力，而嬌小身材，亦玲瓏淨凸，是標準的小美女，在外國讀大學時，每逢暑假，在港時都會出席不同的品牌活動，是時尚界的新血，公開認與富三代施仲樂拍拖，雖然封盤，但網上人氣仍然高。

9#琦琦 任晴佳

任達華和琦琦的寶貝女任晴佳（Ella），現年14歲，自小已非常出眾，身高樣貌均高人一等，小小年紀已高達170cm身高，追貼住華哥；而其天使般的清秀面孔，上鏡零死角，尤其難得，多年來拍過不少硬照及時尚雜誌封面，比起琦琦並不輸蝕，有望成為新一代超模。

10#汪詩詩 甄濟如

名媛汪詩詩現年15歲的長女甄濟如（Jasmine），自小表演欲強，習舞多年的她，有不少舞台經驗，外表怕怕醜醜的Jasmine，一踏上舞台，猶如變了另一個人，出奇有壓台感。Jasmine樣貌似足詩詩，被譽為仙氣星二代，拍過不少時裝硬照的她，淡定可塑性高，完全遺傳媽咪詩詩的模特兒氣質。

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