終於脫單！39歲莊思敏宣布拍拖晒合照

恭！喜！晒！現年39歲嘅藝人莊思敏（Jacquelin），貴為拿督千金惜感情路不平，多年來尋尋覓覓都未搵到如意中人，近年放風話好想拍拖，除咗有屋企人安排相睇之外，之前佢亦被東網影過同西裝男食餃子，但佢話對方只係好朋友。Dry到爆嘅佢更曾直言考慮過搵精子銀行，點知鏡頭一轉，今日佢忽然似在社交網宣布拍拖：「The right one bump up in the right time.（對的人在對的時間出現。）」

雖然佢就未有介紹男朋友叫咩名，但見男友眼大大梳短髮，戴上眼鏡外型老實穩重，同莊思敏好相襯，唔少藝人好似連詩雅都有留言送祝福，但最好笑係王子涵留言：「點解你要佢美肌？」相信男朋友應該唔會介意嘅！

Dry咗多時嘅莊思敏向東網回覆拍拖一事，佢話：「男友係台灣人，住喺台灣做生意，之前朋友介紹識嘅，佢叫Brian。（拍咗幾耐拖？）幾個月。（突然放閃？）唔知呀！中秋嘛！揀個節日講囉！（男友係咪細過你？）有咩可能呀，好多人話佢細過我，但其實佢大我一歲，應該執相App啫，相機鏡頭問題！」

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