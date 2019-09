終於脫單！39歲莊思敏宣布拍拖晒合照

恭!喜!晒!現年39歲嘅藝人莊思敏(Jacquelin),貴為拿督千金惜感情路不平,多年來尋尋覓覓都未搵到如意中人,近年放風話好想拍拖,除咗有屋企人安排相睇之外,之前佢亦被東網影過同西裝男食餃子,但佢話對方只係好朋友。Dry到爆嘅佢更曾直言考慮過搵精子銀行,點知鏡頭一轉,今日佢忽然似在社交網宣布拍拖:「The right one bump up in the right time.(對的人在對的時間出現。)」

雖然佢就未有介紹男朋友叫咩名,但見男友眼大大梳短髮,戴上眼鏡外型老實穩重,同莊思敏好相襯,唔少藝人好似連詩雅都有留言送祝福,但最好笑係王子涵留言:「點解你要佢美肌?」相信男朋友應該唔會介意嘅!

Dry咗多時嘅莊思敏向東網回覆拍拖一事,佢話:「男友係台灣人,住喺台灣做生意,之前朋友介紹識嘅,佢叫Brian。(拍咗幾耐拖?)幾個月。(突然放閃?)唔知呀!中秋嘛!揀個節日講囉!(男友係咪細過你?)有咩可能呀,好多人話佢細過我,但其實佢大我一歲,應該執相App啫,相機鏡頭問題!」

---------------

