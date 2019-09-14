以為係痣！森美口腔疑生色素瘤：即刻醒咗

現年45歲嘅森美人前搞笑，不時發放正能量，但有苦自己知！最近佢上節目受訪時就自爆今年遇上健康危機，令佢成個人醒咗！

口腔好少有痣

佢話：「有一日我發現口腔入面有粒黑色嘅痣咁樣，初頭冇理到，即係生粒癦冇乜嘢啦！直到今年年中，我有個醫生朋友，牙醫嚟，佢幫我睇牙，佢一見到就話『咦，你口腔入面有黑色嘅痣，口腔入面好少有痣嘅，你睇吓專科』臨走時佢無端端攤喺度望住我，我仲記得佢個表情『得閒出嚟見吓面囉…下個禮拜約啲Friend出嚟飲嘢啦吓』，佢一講完我個心即刻怯一怯……」

色素瘤係皮膚癌一種

搞到求知欲好強嘅佢返到屋企即時上網Search吓：「原來叫做色素瘤，係皮膚癌嘅一種，而色素瘤喺皮膚癌入面係比較嚴重呀，喺口腔裏面（出現）嘅Percentage亦都比較少，個痊愈率大約係…即係兩年或以上嘅壽命係比較短嘅，咁而喺口腔入面就更加短，講緊係20%！我個人生喺嗰一刻…即刻醒咗啦！」

再次接近死亡

而5月佢就接受手術，醫生話唔係色素瘤就係癦，喺割之前嗰個幾星期佢坦言好忐忑不安！佢仲重提25歲睇相士時，批佢29歲就會死，嗰時已經對佢好大影響，如今再次距離死亡咁近，令佢覺得做每一樣嘢個世界都唔同咗！完成手術喺等待化驗結果嘅個幾月，佢對人生、信仰睇法都唔同晒！不過幸好嘅係，結果係良性，依家已經冇事喇！

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