同張崇德鬥戲！張崇基驚仔仔搶Fo

歌手張崇基、張崇德、陳國邦與太太羅敏莊和囡囡等，到沙田大會堂出席音樂劇活動。其中張崇基、張崇德表示有份演出音樂劇，因為支持好友龐秋雁，亦覺得活動很有意義。他們表示飾演搬運樂器的工人：「會又唱又跳，因為唔重戲份，所以我哋會盡量搶戲，係互搶戲份，哈哈。」他們又謂音樂劇的小朋友經過鍛煉後可以自己演奏樂器，覺得好感動。講到今次與小朋友合作，他們表示好開心，小朋友透過音樂獲得很大的優越感，希望他們可以發光發熱。

崇德又講到自己教唱歌是教大人多些，因為課程較適合大人。他就表示自己近年反而多教小朋友：「因為教滑水，佢哋知我唱歌又會叫我教埋唱歌，可能自己都做咗爸爸，會用關懷、有趣嘅方法教小朋友，當佢哋係朋友咁。」問到他們可有意與自己的仔女上台演出？崇德說：「難度非常高，試過同佢哋同台演出一次，但之後佢哋就話唔使啦，其實個女鍾意跳舞，本來應承之前演唱會嚟跳舞，但都未成事。」崇基說：「我個7歲仔仔鍾意表演，但驚佢上台會失控，驚叫佢唱歌會搶Fo。」

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。