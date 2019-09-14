攻陷台灣！黃妍自爆一日跑8單Job

歌手黃妍下午到鑽石山，為歌唱比賽擔任大使及表演嘉賓。她笑言當評判的話很有壓力：「以前試過返母校做評判，點知聽聽吓覺得個個都好有水準，難分勝負！（妳以前都經常參加歌唱比賽？ ）我比較少，試過參加學校嘅，但都係喺網絡唱比鍾意聽我唱歌嘅朋友聽。」

日前剛從台灣宣傳返港的她，透露此行逗留了兩個多星期：「通告都比較密，試過朝早10點跑到凌晨12點幾，跑咗7、8單，不過我覺得好好玩，成個人上咗電咁，同埋好難得第一張大碟就可以去台灣宣傳。」

她又指錄影節目期間，主持們不時買台灣地道美食，讓她邊吃邊做訪問：「所以返嚟都覺得自己肥咗，我尤其喜歡台灣嘅蛋餅，日日朝早都用嚟做早餐，仲同化妝師研究點整，真係好想返嚟開番間蛋餅店。」由於下月舉行音樂會，她計畫要投入密集式訓練：「要練啲技藝，令觀眾有驚喜。（跳舞？）呢樣一定唔得，總之會令大家見到不一樣的黃妍。」

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