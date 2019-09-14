游水比賽入院　39歲方力申：人生谷底

藝人方力申（Alex）今日喺社交網自爆參加完一項比賽之後，因眼部不適要入醫院，佢拍片向大家報平安，他說：「我衝線時拎起過泳鏡睇嘢，咁可能嗰陣有嘢入咗眼，上咗水就好腫，係咁流眼水，之後我懷疑有嘢喺眼入面，所以嚟醫院睇。」佢話經過醫生檢查發現睇唔到有嘢係入面，但就發現微絲血管腫得好勁：「我依家擘大眼覺得有嘢頂住，醫生話會有強力啲嘅眼藥水畀我，等我舒服啲。」最後連關智斌演唱會佢話去唔到，但仍然好有心送上花籃支持對方，而蔡卓妍、陳瀅及劉浩龍等，都叫佢要好好休息。

事後東網記者搵到小方，佢接受訪問表示已看完醫生回家休息中，多謝大家關心，至於眼部受傷經過，他指今朝參加一個「THE POLSON 5」公開游泳比賽，由赤柱碼頭游到淺水灣，全程為五公里，他以1時14分完成賽事，他說：「醫生洗完眼後，畀咗藥我食，周一或者返醫院覆診。」

好大壓力

小方雖然眼傷不嚴重，但似乎傷了心，自言近期好黑仔的他表示：「今早參加20歲至39歲嘅比賽組別，其實我15年前都參加過，今次我得第三名，唔係咁滿意成績，冠軍係20歲嘅Sunny。（成績好好啦。）唔係呀，之前練水嘔完，覺得狀態都唔係咁好，我今朝游完，睇返個組別年齡自己都笑咗，我20歲嗰年時，喺我游水最光輝時期，依家39歲，我覺得係我最谷底。（會唔會影響你之後環島游嘅士氣？）都會㗎，我依家諗都係唔好計時間，覺得好大壓力，比我做運動員更大，因為好多人知，頭先睇醫生，醫生都問我之前喺咪嘔，又有個後生仔鼓勵我，覺得我呢個環島係唔容易嘅。」問他可會休息幾日暫不練水？他稱：「本來聽日去游鹹水，但唔去啦。（去游游泳池？）視乎情況啦，或者休息幾日先。」

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