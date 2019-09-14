自爆冇咗個男友　薛家燕：可能爭咗啲嘢！

藝人薛家燕晚上出席兒童音樂劇的慈善場，她突爆冇咗個男友。談到中秋節，家燕稱跟家人食飯慶祝，問到男友有否出席？她坦言：「冇。（同佢冇得團圓？）係。因為冇咗個男友。（點解？）唔知道，遲啲先講。」家燕透露原本男友約了她今晚食飯，但她很想支持小朋友，加上是慈善場，所以就退卻飯局：「佢會問我究竟邊個重要啲。（你哋鬧交？）我哋冇鬧交，係講道理，有意見分歧。尋晚個月亮好似細咗啲，可能爭咗啲嘢。（你有弦外之音？）等佢諗吓先。」

另外，家燕自言很多小朋友見到她都會特別開心及精靈，相信今晚的演出會很精彩，希望大家在中秋假期有個快樂的氣氛，她又指昨日在酒樓跟家人晚飯時，甫入到酒樓受到其他客人熱烈歡迎，笑言似足自己擺大壽：「我仲帶咗啲古老燈籠去食飯，啲燈籠係我之前去老人院派月餅，老人家整嚟送畀我，出面買唔到，我帶去食飯同姐妹一齊影相懷舊吓！中秋最緊要係大家開心團圓。」

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