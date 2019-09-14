對Fashion有熱誠！林皓霆圓心願出男裝

時尚達人林皓霆（Charles）踏入時裝界將近6年，今年11月將一圓心願與本地品牌合作推出自己的男裝系列，並投資了6位數字，又指設計上會較為大膽，加入男裝新元素。Charles表示一年前機緣巧合下發現與該品牌的理念相近：「佢哋品牌嘅男裝想推出另類系列，想話畀大家知男仔唔只係剛強，其實都有soft嘅一面，所以就想有呢類嘅line。而今次設計上都希望呈現到自己嘅風格，好似喺西裝褸嘅膊頭上加咗啲圖案，令整體感覺更突出，因為自己比較瘦，所以都想着咗件褸出嚟嘅感覺係橫啲。」

現時Charles在時裝界略有名氣，他指最重要的是初心不變：「fashion係一個好多姿多采嘅界別，初頭入去好興奮，因為有好多唔同派對，但慢慢就會知道唔係為咗呢樣嘢而留低，同埋喺呢個圈見證好多人新人加入或者舊人離開，留低真係要對fashion好有熱誠。」

場地：Mini Hotel

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