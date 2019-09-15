蘇麗珊林小美化身涉谷系辣妹撩阿伯

藝人蘇麗珊（Ceci）及林小美到日本拍攝ViuTV旅遊節目，接受不同挑戰，跟女子足球隊習訓、演超人舞台劇，又打扮成涉谷系辣妹遊街，而Ceci街拍老人時更「感懷身世」淚崩！

蘇麗珊帶同好友林小美今次遠赴日本拍攝ViuTV節目《旅行唔只食買玩》，一對閨蜜學習和體驗不同技藝，15日內經歷搞笑、攰爆、感人及挑戰膽量時刻，感受更有層次的旅遊經驗，相當難忘！

當中最爆一Part可算小美提議的環節，兩人化黑妹妝打扮成涉谷系辣妹，令人「眼前一亮」！小美笑說：「因為Ceci平時太斯文，想佢試啲特別造型！」問到有否尷尬？Ceci笑說：「豁咗出去，當唔係自己，但真係引到全條街人士嘅注目，我哋都上咗身變Supermodel咁行Catwalk！」Ceci又表示節目不乏感動位，其中一個任務要在街上找陌生人拍照，她跟一名伯伯的短暫相處，感觸良多：「見到呢位老人家自己坐喺度，冇咩笑好似好惡咁，但我內心有把聲音叫我挑戰佢，同佢傾開偈發現佢好nice，好開心畀我影相，完成後工作人員同我講，我行開之後佢又變番好憂鬱咁，我哋係互相畀咗快樂對方，我就諗起自己年長嘅家人，佢哋唔似得我哋咁多節目，我哋去探下對佢哋嚟講已經係好重要，所以真係要陪佢哋多啲！」

小美踢爆Ceci當時即場落淚，感染到全部攝製團隊都眼濕濕，而每次提及婆婆，眼淺的Ceci就會忍不住喊。兩女又接受演藝訓練，在劇場上演一幕「超人打垃圾怪獸」的劇目，將原本的勵志劇變成喜劇，過程搞笑！Ceci說：「我哋以為自己打得自己好型，但睇番Playback好滑稽，拳腳隔勁遠，假到不得了，當地兩位演員做咗20幾年，當然打得勁好多，不過都有好多小朋友觀眾睇得好開心，我仲送咗支玩具劍畀個日本男孩。」

化妝：

Rainbow Chung＠Annie G. Chan

髮型：Hin Wan＠ii Alchemy

服裝：free people＠ithk

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