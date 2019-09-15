竟然拍過拖？阿Sa媽咪當正關智斌係女婿　　

關智斌（Kenny）舉行一連兩場處男紅館騷《KENNY is BORN 關智斌演唱會》尾場演出，獲老闆楊受成夫婦、霍汶希、JW與男友、泳兒、鍾舒漫、衛詩雅、陳家樂、AGA、陳瀅、余安安、康華、鄧月平、余思霆與男友朱敏瀚、黎國輝（阿感）夫婦、鄭融、白只等人到場支持。

來到古巨基嘉賓環節時，他講到跟Kenny沒合作過，但都很幫對方，笑言因爲對方靚仔：「佢20歲嗰陣喺導演屋企見過佢，彬彬有禮、禮貌周周，所以逗佢講嘢，一講完佢就笑，個笑容我一直有留念。」螢幕上就大騷一張Kenny當年的尷尬笑容，他更即場重現該笑容。

Twins環節時，Kenny謂睇完昨晚新聞要叫鍾欣潼（阿嬌）玩神秘路線，合埋嘴不讓她爆料，阿嬌即作狀打他。兩女又大爆在台下偷睇Kenny換衫，蔡卓妍（阿Sa）又謂：「尋日媽媽睇完演唱會，上咗年紀嘅女性好鍾意睇男歌手除衫，佢好high，仲話一直以為我同Kenny係一對，我即刻『吓！』家長係熱愛幻想，佢話我哋去旅行係同一間房，我想講係因為我同Kenny孤寒咋，迫於無奈一間房。」

阿Sa又大爆昨晚Kenny完成這環節後在台下「暈」了，Kenny即謂冇咁誇張，阿Sa續謂：「因為佢為演唱會要鍛煉，食好少嘢，所以我哋特登帶禮物嚟畀佢補充體力。」隨即阿嬌送上一隻蕉，阿Sa就送上火龍果，全場大笑，因火龍果是Kenny「密友」張敬軒的別名，阿Sa更抵死笑言：「你都好耐冇食。」Kenny即謂：「唔好食咁多，滑腸。」全場大笑。

到了容祖兒環節時，祖兒又摸Kenny的胸肌，笑言：「點解今日大咗咁多嘅？」Kenny即謂：「你係咪好dry？一嚟就摸，我已經洗咗肚臍。」祖兒即反問：「你好唔dry咩？」全場大笑。之後兩人撞咪，祖兒即講有味笑話：「兩枝棍一齊撞吓撞吓，我講咪咋。」Kenny即謂：「我個演唱會好健康㗎。」Kenny謂想着番衫，但歌迷大叫：「着衫除褲。」祖兒即抵死笑言：「着衫除褲？試吓，哈哈。你哋當呢度泰國呀？」之後祖兒又講到Kenny寫了一首歌給她，Kenny表示愛她，祖兒即蠱惑暗示謂：「你真係愛我？咁......」Kenny開心謂終於贏了祖兒，祖兒即抵死謂：「有啲嘢我收埋心，唔可以講太多。」Kenny即道歉求饒。

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