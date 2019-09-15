東方日報C1：關智斌處男個唱又喊又笑軒仔送抱

入行16年的歌手關智斌（Kenny）如願單飛舉行紅館個唱，除了好兄弟張致恒冇影外，同公司的紅星排隊現身給力，其中集氣成功的「相敬如斌」環節最為精彩，跟嘉賓張敬軒互撐互窒，連「心邪」禮物都擺上台，盛情感動到Kenny又笑又喊。

其實前晚的紅館騷本屬「BOYZ」的演唱會，但受成員張致恒（Steven）衰偷食五女的負面新聞所累而取消，後改由Kenny單拖上陣，舉行一連兩場《KENNY is BORN關智斌演唱會》。前晚頭場雖未見Steven「負荊請罪」，但有多年「密友」張敬軒獻身，可觀性同樣爆錶。當Kenny邊吹色士風邊唱出《分手不要太悲哀》時，軒仔彈琴和奏合唱，二人黑白配造型襯到絕，軒仔說：「歡迎嚟到『相敬如斌』演唱會。」鞠躬及攬攬後，Kenny說：「我想講兩句，平時你講嘢我都冇得講。」軒仔即謂：「咩平時呀？」期間觀眾大叫「咀嘴」及「結婚」，二人扮聾未有理會。

送煉奶叫人咪心邪

軒仔當眾笑Kenny是慳仔，中秋節做嘉賓竟「百冇」：「老毛（利是）都冇封，平時做嘉賓間房有啲生果同燒肉，但今次乜都冇。」雖一邊嫌連「毛」都冇條，但軒仔仍豪送心意「大禮」，其巨型果籃裝有兩枝貼住「KK」的膏狀物體，軒仔叫大家勿心邪：「煉奶嚟，Kenny Kwan吖嘛，好彩你唔係姓容（否則變KY），識笑嗰啲全部都心邪。」隨即拿出一條又長又有毛的物體，他說：「呢支係鮮淮山，滋陰補腎，呢啲唔係毛，係根，攞番去食。」再解釋送菠蘿的寓意：「第一次見Kenny有波又有籮。」最後還有火龍果，軒仔自誇：「即係好似我咁有益，食咗。」二人再合唱一曲《笑忘書》，一度眼濕濕，唱完又再抱抱。

軒仔感觸說得知Kenny北上發展與容祖兒開個唱一樣是「攞條命較飛」，續謂人生有很多愛是可以不斷昇華：「好似今晚咁，大家將呢份愛化做對Kenny嘅支持。」而Kenny於騷上亦似回應軒仔，表示個唱令他想到曾經共同拚命的朋友：「當仲有人喺你身邊支持，一定要好好珍惜，今晚我永世難忘。」當唱出軒仔為他作曲的《預言書》時，更喊到唱不下去。

祖兒大讚Sexy Body

而軒仔出場前，Kenny於快歌環節騷哥利，數度自摸下身又露麒麟臂，更忘我扯下背心赤裸上身。至於早前膝蓋勞損的大師姐容祖兒竟穿高跟鞋任嘉賓，期間多度抽Kenny水，先摸胸肌，更笑說：「就算我剩番一隻腳都會彈上嚟。」又讚對方Sexy，當摸到其腹肌時更大叫好硬：「好似石春咁實！識唔識震㗎？（指胸肌）」不過笑他肚臍窿好黑，全場大笑。

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