歌迷起哄叫咀　張敬軒細數同Kenny情誼

歌手關智斌（Kenny）處男紅館騷舉行尾場，來到張敬軒環節，他一出場全場又瘋狂尖叫，軒仔笑言：「尋晚啲人話紅館係核爆式掌聲。」歌迷大叫「咀佢」，軒仔即笑言：「突然聽唔到嘢嘅？」他續笑言：「所有嘉賓都有毒，老闆唔鍾意講有味笑話。」之後兩人來個擁抱，全場又大叫「咀佢」，軒仔講錯說話：「ok，陣間先。」全場又叫，他扮聽不到繼續講：「幾好笑喎，個ear mon突然唔work。」歌迷不放過再叫，他即招架不住笑言：「有啲嘢唔好玩太盡，我都開始亂。」

軒仔又講到與Kenny同是2002年新人：「識咗17年。」全場又大叫「咀佢」，軒仔即將個波交畀Kenny：「你主場你話事。」隨即不理歌迷繼續講：「最近預備演唱會，諗唱咩歌摷番舊相，出道個樣老土啲、kai啲。」隨即大騷一張與DJ當奴扮BOYZ的相片，全場大笑。他續謂與Kenny識於微時：「識佢嗰陣我啱啱嚟香港做嘢，大家起點一樣，事業各自開始，好開心今日可以同佢分享呢個舞台。」隨即又講錯說話：「以下呢首歌佢睇住我寫。」全場又起哄，他解釋：「佢睇住呢首歌點發行，人生寫咗兩首關於書嘅歌，一首係寫畀佢嘅《預言書》，而呢首《笑忘書》當時正值我哋兩個冇乜工作。」大家又起哄，他解釋：「當時好多藝人都冇乜工作，因為非典。」兩人隨即合唱《笑忘書》，又搭膊及攬攬。

接着軒仔又講：「人生得一知己死而無憾。」大家又起哄，他即忍不住沒好氣笑言：「唔好講乜都叫，對號入座，即係FF。」續謂與Kenny見到對方高低起跌，好難用三言兩語講，又謂以下的歌當年Kenny是第一個收到demo：「但當時佢冇發行國語歌嘅計劃，所以冇用，首歌擺咗7年後我收錄喺我嘅專輯，好多回憶同情感同大家分享。」隨即唱出《只是太愛你》。

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