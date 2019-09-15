原來係人夫！Steve Ho拍MV順便影結婚相

香港樂壇唱作新人何展睿（Steve Ho）完成MV發布會後，分享了歌曲創作靈感來自太太：「我對感情較為低調，其實上年已經結咗婚喇，《幸福的情歌》就是結婚前夕創作，因為當時正值幸福嘅階段，靈感突然湧現，錄音錄咗幾次就完成，一首充滿幸福感嘅歌曲。本月12日就係結婚一周年，想借呢個機會多謝老婆背後默默支持。」

他又說到台灣拍攝《幸福的情歌》MV的幾日，同時拍攝了結婚相片，雖然過得相當充實，但當中的時光相當幸福難忘。問到他的音樂計劃「愛情六重奏」是他的真實經歷？他說：「冇錯，嚟緊會分享其餘五首歌，都係我自己嘅愛情經歷，其實我同太太都相識咗10年，上年先結束愛情長跑，當中都有離合嘅經歷，所以特別深刻。」

Steve坦言太太其實不太支持他加入樂壇，但仍然默默在背後打點。雖然正為第二主打《一個人...快樂》錄音，但他透露為此已一早錄製《幸福的情歌》國語版送給太太作為周年禮物，歌詞中「今天明天後天都是晴天，我對你的愛不變，感謝您在背後為我付出一切」正是他的心聲。

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