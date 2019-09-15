【萬眾期待】軒仔啜爆Kenny開心到彈起

關智斌（Kenny）處男紅館騷《KENNY is BORN 關智斌演唱會》舉行尾場出，Encore環節時，新加一條張敬軒與DJ當奴組成的「BOYZ」重拍《La La世界》的搞鬼MV，兩人趣怪造型及玩嘢情節令全場笑爆嘴。唱到《Girls》，Kenny更唱到喊：「我應該係第一個握手握到喊嘅歌手，因為見番好多熟悉嘅面孔，原來大家嚟支持我，我會好好珍惜。」鳴謝環節時，他指容祖兒是全公司的盾牌：「有咩佢都會出嚟頂先，就算自己全身都傷痕纍纍，但都要帶我去佢演唱會宣傳賣飛。」他又多謝張敬軒，全場即起哄，鏡頭影住企控制台的軒仔：「佢幫我演唱會好多，調音、諗rundown，點樣幫演唱會盡善盡美，又教我喺台上表演，雖然我都知自己仲有好多瑕疵。」

唱完最後一首歌《大男孩》後，Kenny表示不捨得走，此時坐在台下的祖兒、軒仔、古巨基及蔡卓妍（阿Sa）再度上台，阿嬌則因明日早機已早走。Kenny更跪謝基仔他們，祖兒即抵死搞氣氛謂：「既然你咁開心多謝我哋，逐個錫一啖囉。」全場即起哄，之後基仔開始錫Kenny的面，祖兒和阿Sa更齊齊與Kenny蜻蜓點水咀嘴，此時剩下軒仔未咀，阿Sa即抵死謂：「我好驚，頭先已經錫面錫咀，唔知之後會錫邊度呢？」全場起哄，其他人叫軒仔搽定潤唇膏，之後萬眾期待的一幕終於出現，兩人本身有些尷尬，其後軒仔終於主動錫Kenny的面珠，但就極快速錫得一秒，全場瘋狂尖叫，錫完軒仔更開心彈起，他無奈笑言：「原來你哋呢班人係咁玩得嘅！」但他錫完後即行去另一邊，其他人發現，即拉返他及Kenny企在一起，最後眾人合唱《眼紅館》為演唱會作結。

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