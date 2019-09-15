張致恒冇蒲頭　Kenny畀軒仔咀完感覺係…

歌手關智斌（Kenny）處男紅館騷圓滿結束，騷後在慶功宴舉行祝捷儀式，受訪時問到與張敬軒咀完可有尷尬？他即表示：「我成晚都咀咗好多人，我哋太friend啦，成家人咁。 （當軒仔係一家人？）成個英皇一家人，佢哋好支持，冇咩尷尬。」問到兩人可是感情復合？身旁的霍汶希（Mani）即擋駕：「與感情冇關，英皇文化家庭觀念好重。」Kenny亦謂：「呢個問題好奇怪，就咁見面錫吓，成日見到其他人例如容祖兒都係咁。」Mani就爆祖兒剛才與軒仔錫嘴嚇親：「佢冇諗過係錫嘴，佢都老貓燒鬚。」

問到祖兒帶頭玩他嬲不嬲？Kenny表示不會，Mani笑言是編排一部分，但當然Kenny不知道，問到畀咁多人錫可是很大驚喜？ Kenny表示：「冇咩大感覺，只係平時唔喺台錫，大家好似有啲大驚小怪。（但係你一同軒仔同場全場就好大反應？）我依家諗唔到嘢。」

而問到可有請前拍檔張致恒來睇show ？Kenny坦言：「有叫佢嚟睇，但佢冇嚟，知佢嘅心情，佢曾經係我哋家人嘅一部分，佢自己都未面對到，我話唔緊要嘅，佢畀啲時間自己，好好做好自己角色，大家隨時歡迎佢。」問到演唱會可會開part 2？他表示：「希望攞到紅館期，好難攞，今次已經好開心，雖然得六個禮拜做個紅館騷好急趕，監製都話係第一次破天荒咁趕，我都冇時間去緊張同驚，日日去排練，雖然都知道自己未夠火喉，好彩有佢哋傍住我，四個單位教咗我好多嘢。」

問到怎樣報答他們？ Kenny表示：「真係唔知，但一定會請佢哋食飯，就算一萬蚊一位都請，個個天王巨星一晚歌酬咁多上落，仲要中秋檔期，仲要本身一晚，依家點知嚟咗兩晚，好多人情債要慢慢還。」Mani又表示他們有些是推掉本身工作來支持。

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