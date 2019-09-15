相隔10年！49歲李嘉欣復出　現身內地橫店

現年49歲嘅「大美人」李嘉欣自2008年與許晉亨結婚後已半退出娛圈，專心照顧仔仔許建彤（Jayden）！不過最近就有網民目擊佢喺內地橫店出現，係佢自退隱後首次現身片場！

當日一身休閒打扮嘅佢喺片場出現，笑容滿面，恤衫襯牛仔褲及波鞋，身形勁Fit！而咁啱內地劇《延禧攻略》監製兼金牌製作人于正就喺前日（13日）喺微博發文「頂級女神助陣」其綜藝節目，令兩件事不謀而合，加上Jayden已經8歲，嘉欣都可以稍為放心，所以網民都紛紛認為佢即將「復出」幕前，非常期待！李嘉欣對上一次演出已經係2009年客串電影《十月圍城》嘅時候，如果今次真係回歸公仔箱，必定引起哄動！

今日下午，于正喺微博上載李嘉欣着上古裝嘅宣傳照，確認消息！佢留言：「李嘉欣貴妃妝#前天讓大家猜了一晚上的神秘女神，想必大家現在也知道答案了[嘻嘻][嘻嘻]就是我們李嘉欣小姐，今天的楊貴妃扮相堪稱一絕，迫不及待想讓大家看到成片！」

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