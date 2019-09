查理絲花朗舊愛　史釗活唐辛涉家暴被捕

曾與南非女星查理絲花朗(Charlize Theron)拍拖9年的46歲愛爾蘭男星史釗活唐辛(Stuart Townsend),被爆今個月5日涉家暴被捕!

當日史釗活聖莫尼卡寓所傳出激烈爭吵聲,被鄰居聽到報警,警方到場時史釗活與妻子Agatha Araya仍然繼續爭吵,警方分開兩人,史釗活警告Agatha不要亂說話。Agatha投訴手臂被掐痛,但拒絕接受治理。

警方向史釗活與Agatha問話後,得悉兩人初則口角,史釗活繼而用力抓住Agatha手臀,不讓她離開。警方以家暴、非法禁錮以及阻礙報警罪名將史釗活拘捕。史釗活其後以5萬美元(約39萬港元)保釋。

前日史釗活與Agatha被狗仔隊拍到手拖手離開餐廳,力證情未變。史釗活表示:「我哋係嘈大交,但警方到場時已經咗解決問題。我哋希望可以盡快和好如初,返去作為伴侶同父母嘅平靜生活。」Agatha則自言叫警方不要拉史釗活,亦指希望指控獲撤銷,讓他們一家人齊齊整整。

史釗活與舊愛查理絲因合作拍攝電影《贖命風暴》(Trapped)撻著,兩人雖然沒有舉行婚禮或證書,但分別都視對方為妻子與丈夫。兩人於2010年分手。

史釗活曾參演《奇幻兵團LXG》(The League of Extraordinary Gentlemen),而他幾乎出演《魔戒》三部曲(The Lord of the Rings)中域高摩添臣(Viggo Mortensen)的「劍士」一角,但綵排與受訓兩個月後被炒。史釗活其後淡出娛樂圈,成為車房老闆,但偶爾會客串電視劇與電影。