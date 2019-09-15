查理絲花朗舊愛　史釗活唐辛涉家暴被捕

曾與南非女星查理絲花朗（Charlize Theron）拍拖9年的46歲愛爾蘭男星史釗活唐辛（Stuart Townsend），被爆今個月5日涉家暴被捕！

當日史釗活聖莫尼卡寓所傳出激烈爭吵聲，被鄰居聽到報警，警方到場時史釗活與妻子Agatha Araya仍然繼續爭吵，警方分開兩人，史釗活警告Agatha不要亂說話。Agatha投訴手臂被掐痛，但拒絕接受治理。

警方向史釗活與Agatha問話後，得悉兩人初則口角，史釗活繼而用力抓住Agatha手臀，不讓她離開。警方以家暴、非法禁錮以及阻礙報警罪名將史釗活拘捕。史釗活其後以5萬美元（約39萬港元）保釋。

前日史釗活與Agatha被狗仔隊拍到手拖手離開餐廳，力證情未變。史釗活表示：「我哋係嘈大交，但警方到場時已經咗解決問題。我哋希望可以盡快和好如初，返去作為伴侶同父母嘅平靜生活。」Agatha則自言叫警方不要拉史釗活，亦指希望指控獲撤銷，讓他們一家人齊齊整整。

史釗活與舊愛查理絲因合作拍攝電影《贖命風暴》（Trapped）撻著，兩人雖然沒有舉行婚禮或證書，但分別都視對方為妻子與丈夫。兩人於2010年分手。

史釗活曾參演《奇幻兵團LXG》（The League of Extraordinary Gentlemen），而他幾乎出演《魔戒》三部曲（The Lord of the Rings）中域高摩添臣（Viggo Mortensen）的「劍士」一角，但綵排與受訓兩個月後被炒。史釗活其後淡出娛樂圈，成為車房老闆，但偶爾會客串電視劇與電影。