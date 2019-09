餅印仔女慶生日　鍾嘉欣冧豬攬實唔放手

藝人鍾嘉欣2016年誕下愛女梁愛晨(Kelly),舊年9月就生咗細仔Jared Anthony Leung,湊夠一個好字勁幸福!唔經唔覺,又到咗一對仔女嘅生日,不嬲愛仔女如命嘅嘉欣當然盡心盡力搞個大Party賀佢哋生日啦,今年佢就以藍白色做主題,無論三個人嘅衣着、蛋糕、去到枱布都係藍白色,襯到絕一絕~!去到切蛋糕環節,嘉欣就攬到3歲嘅Kelly實,兩母女Sweet爆頭貼頭,笑容滿面,而Jared就仲好細,似乎未知發生咩事,不過佢個呆樣依然Cute到暈,媽咪仲幫佢戴咗頂粉紅生日帽,場面又溫馨又甜蜜!

嘉欣都忍唔住喺社交網留言同甫相,同網友齊齊分享開心時刻:「Summer is over☀️. Welcome Fall🍂! This summer was full of amazing, wonderful, good quality-time memories. I love you Kelly and Jared. You guys grow up so fast. Mommy and daddy will always love you forever. Happy birthday!!! 🎂🥳👨‍👩‍👧‍👦❤️(夏天完結,迎接初秋。今年夏天充滿美好回憶。我愛你Kelly同Jared。你哋大得好快。爸爸媽媽會永遠愛你哋。生日快樂!)」

---------------

Click下面粒掣,儲on.cc coins!機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。