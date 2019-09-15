餅印仔女慶生日　鍾嘉欣冧豬攬實唔放手

藝人鍾嘉欣2016年誕下愛女梁愛晨（Kelly），舊年9月就生咗細仔Jared Anthony Leung，湊夠一個好字勁幸福！唔經唔覺，又到咗一對仔女嘅生日，不嬲愛仔女如命嘅嘉欣當然盡心盡力搞個大Party賀佢哋生日啦，今年佢就以藍白色做主題，無論三個人嘅衣着、蛋糕、去到枱布都係藍白色，襯到絕一絕～！去到切蛋糕環節，嘉欣就攬到3歲嘅Kelly實，兩母女Sweet爆頭貼頭，笑容滿面，而Jared就仲好細，似乎未知發生咩事，不過佢個呆樣依然Cute到暈，媽咪仲幫佢戴咗頂粉紅生日帽，場面又溫馨又甜蜜！

嘉欣都忍唔住喺社交網留言同甫相，同網友齊齊分享開心時刻：「Summer is over☀️. Welcome Fall🍂! This summer was full of amazing, wonderful, good quality-time memories. I love you Kelly and Jared. You guys grow up so fast. Mommy and daddy will always love you forever. Happy birthday!!! 🎂🥳👨‍👩‍👧‍👦❤️（夏天完結，迎接初秋。今年夏天充滿美好回憶。我愛你Kelly同Jared。你哋大得好快。爸爸媽媽會永遠愛你哋。生日快樂！）」

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