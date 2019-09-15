首位華人歌手！莫文蔚登巴黎殿堂劇院開騷

正在舉行《絕色莫文蔚世界巡迴演唱會》的莫文蔚（Karen），日前假巴黎最著名的劇院「女神遊樂廳」（Folies Bergère）開騷。能在那裏演唱之人，都是大有來頭的，包括喜劇泰斗差利卓別靈、法國一代歌后Edith Piaf及樂壇傳奇艾頓莊（Elton John）等人，而Karen則是首位在那舉辦演唱會的華人歌手。

適逢Karen演出當天，是她的好友「哥哥」張國榮生忌，她特別點唱了一曲《明星》來懷緬對方。她透露哥哥最喜歡的地方就是巴黎，因為覺得當地很浪漫。當晚她戴上一個逾百年歷史的卡地亞古董后冠，該后冠上有一顆7.43卡大的橢圓形鑽石，十分搶眼，她更演唱了一首法語歌《La Vie en rose》。

而她將在10月12日假海拔3,650米高的「世界之巔」西藏拉薩舉行巡演，對於成為第一位挑戰在世界最高海拔做個人大型售票演唱會的歌手，她說：「我正式宣布挑戰健力氏世界紀錄，在拉薩萬人級別體育中心開唱！這是《絕色巡演》非常重要的時刻，我們要一起創造歷史了！」她又說：「10月12日『聖城』拉薩，我要在世界之巔、最『絕頂』的青藏高原舞台上，用音樂觸動全世界！我們在拉薩相遇！」由於當地空氣稀薄、氣候寒冷，她將面臨最嚴峻的體力考驗！之後她還會移師到台北、東京、悉尼、吉隆坡等地演出。

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