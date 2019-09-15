森美患色素瘤唔敢講：試過望住阿女成粒鐘

於網台自爆患良性色素瘤的森美，今日現身活動時向在場記者大派定心丸，指現已痊愈：「因為我隻狗同我一樣上顎都有黑色痣咁樣，係平嘅、唔痛，所以先冇理，好彩唔係生喺身體入面，可以及早發現有細胞變異，嗰日做完手術都只係休息咗半日，之後繼續開咪、拍《娛樂大家》。」

森美坦言等待化驗報告期間好忐忑不安，因為色素瘤的案例極少，突然發覺家人更加重要，自爆曾情深望住囡囡做功課一個鐘：「佢都覺得我望住佢好怪，哈哈！（你有同佢哋講？）冇，報道出咗佢哋都好似未知，冇問我，係中間覺得我怪怪哋，但佢哋大個就會知，佢哋都要知生老病死呢啲必經階段，要更珍惜大家。我有同佢哋講如果我有日唔喺度，就睇番我寫嘅書同專欄，因為想講嘅嘢都寫晒入去，但佢哋到依家都係未睇！」除了太太知道病情之外，森美指都有通知拍檔小儀、節目監製及電台高層：「如果真係Cancer，就會有其他安排。太太嗰時喺英國，知道之後都有日日視像祈禱。（咁爸爸媽媽呢？）報告出咗係良性先同佢哋講。」

經過今次患病，森美指信仰有變好：「多咗去祈禱，同埋之後會擺更多時間陪屋企人。」問到可有視今次為警惕，的起心肝做全身身體檢查？自認麻甩佬的他卻大叫怕怕：「依家係驚咗做Body Check，因為等報告嘅嗰段時間真係好驚！每次拍《娛樂大家》都當最後一次。」

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。