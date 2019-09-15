flumpool港騷晒廣東話　驚喜翻唱學友霆鋒歌

日本人氣樂隊flumpool（凡人譜），自5年前來港為五月天演唱會擔任嘉賓後，昨日如願假九龍灣國際展貿中心Music Zone舉行其首次港騷，吸引大批樂迷捧場，更有歌迷從日本、台灣等地遠道而來。樂隊全晚演繹了《向星星許願》及《HELP》等19首新舊歌曲。

主音山村隆太因發聲障礙停工一年多，直至今年初才復出，他先以《成為花朵吧》打頭陣。曾在台灣學習中文的他，全晚落力以普通話與歌迷交流外，又苦練廣東話打招呼：「我係隆太。食咗飯未呀？準備好未呀？今晚大家要一齊High爆！」之後他更驚喜翻唱張學友名曲《每天愛你多一些》。肥仔結他手阪井一生不讓對方專美，自備貓紙翻唱謝霆鋒的《活着Viva》，發音標準獲歌迷拍爛手掌，而鼓手小倉誠司亦以廣東話祝樂迷中秋節快樂。

樂隊兩度安哥時，演唱與五月天合作的中文版《OAOA》及中文版《証明》，山村更用普通話說：「我們約定會再來的。」，又拿出手機自拍在社交網直播。之後，成員在徇眾要求下，再出場演唱《夏日Dive》作結，完騷後更在螢光幕顯示「我地（哋）愛香港」。