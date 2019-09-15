有感而發！鄧萃雯驚輸畀小朋友好冇面

藝人鄧萃雯（雯女）專程來欣賞好友張崇基和張崇德演出的兒童音樂劇演出，她稱每年都會來支持，問到為何她不參與演出？「視后」雯女稱大會有請過她參演，但小朋友的演技太犀害，她說：「因為上次睇過班小朋友嘅演出，佢哋真係好犀利，雖然只得幾歲，但走位、對白都冇甩漏，我當時心諗，萬一輸畀佢哋咪好冇面。」雯女再謂現在的小朋友很聰明同有天分，並指原來當一個人搵到自己的興趣，是可以超出年紀所做到的事情，更表示如果她小時候便開始學演戲，應該不得了。

雯女稱之前有跟隨慈善機構去探訪，雖然他們家庭環境未必好，要在洗手間或廚房去練習樂器，但識得利用有限空間去練習，每次見到都很感動：「有時見到啲父母有錢要小朋友每星期去上堂學樂器，呢啲小朋友似應付屋企多過真係想學音樂，但反而冇經濟能力嘅小朋友，就更有決心去做，去啟發到佢哋嘅小宇宙，識得珍惜。」

提到工作方面，雯女稱正在看劇本，稍後會返內地拍時裝劇，但其他暫時就不便透露。她謂現時少了古裝劇，因內地有很多限制，她有些已拍畢的劇集仍等候播出。

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