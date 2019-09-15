點解揀張學友首歌參賽？馬浚偉咁樣講...

藝人馬浚偉接受香港開電視節目《娛樂頭條E-news Headline》訪問，大談籌備入行26年首個演唱會感受，而節目更找來嘉賓余香凝、釗峰及樂隊sp'ACE拍片，分別哼出馬浚偉三首歌《給媽媽的倦》、《夜長夢多》和《以後黃昏》，讓他憑聲音猜出嘉賓是誰及歌名，結果馬浚偉也全部估中。

談到當年加入娛樂圈亦非一帆風順，曾參加多達44次歌唱比賽，最終在1993年憑《李香蘭》一曲參賽成功奪冠，他坦言參加比賽並非為輸贏，而是對唱歌的熱愛：「如果每次都同自己講一定要贏，如果拎唔到會好失望，有時從中學習失敗都唔係壞事！」問到可會於個唱中獻唱該曲？他笑說：「其實我好鍾意揀張學友嘅歌參賽，而且唱呢首歌，評委會覺得好似好有料到咁！但其實我唔敢再唱呢首歌，因為好大壓力，一來呢首係我當年參賽嘅冠軍歌，二來首歌唔易唱，或者到時會喺台上哼下嘅！」

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