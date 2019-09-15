內地騷喇叭着火！洪杰仲以為係舞台效果

藝人洪杰與劉卓軒現身新城電台，為歌唱比賽擔任評判，洪杰指電台都有歌唱比賽感覺好新穎：「好似都好難入圍，要經過好多輪先入到決賽。身為Artist對參加者都會要求高啲，當佢哋參加比賽都係想入行，唔係嚟唱K，會畀深入啲嘅意見。」續表示會特別留意參賽者有沒有信心，以及「執生」技巧，更用初入行時發生的事做例子說明：「有次去內地演唱，唱唱吓突然個喇叭着火出白煙！當初以為係舞台效果，仲行咗埋去，一見到有人拎住滅火筒就知咩事，原來台下啲Fans大叫係想叫我行開啲！但最後都有唱埋去，要表現得唔驚慌。」

至於第二次為歌唱比賽擔任評判的劉卓軒，大叫好大壓力，因為今次有前輩洪杰坐鎮：「自己都係新人，都覺得有咩資格去評人，所以都唔係好敢講咁多意見，抱住嚟學習嘅心態。」講到台上蝦碌事，他表示曾踩爛過譜、及最為深刻的是「火車未到站」就上台表演：「唱完工作人員先同我講，啲Fans都好似有影到相，好彩冇Zoom埋去影！

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。