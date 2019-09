前亞姐張珮汶自誕下愛女Alexa後有女萬事足,她在網上發長文大吐苦水,指作為人母應有公德心!原來她參加朋友聚會時,有朋友患上嚴重感冒,令她被傳染,她寫道:「明知自己感冒咁嚴重就唔好出席聚會,坐正你隔籬見你又咳又流鼻涕,又唔好意思馬上行開,應該係行唔開。好啦!畀你傳染咗,跟住我返到屋企再惹到個女,真係唔該哂!」她指BB半夜因鼻塞而一直喊:「到今日下午發燒38.7度,不情願情況下餵BB食退燒藥,就算退咗燒,佢都係成面鼻涕咁喊得好淒涼。才7個月人仔,我好心痛,好攰,亦好內疚,I am So sorry baby。」

