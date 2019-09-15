「肌」不可失！蔡一傑預告開騷玩透視誘惑

藝人蔡一傑（傑仔）將於10月舉行首個個人音樂會，近日積極備戰的他，自爆運動時間十年如一日：「每日會做3.5小時健身、游水會游足2-3千米，再跑步6-7K，呢2、30年我嘅腰圍都維持喺30吋。」自認貪靚的他時刻不讓自己鬆懈，不過演唱會衣飾上卻未有打算大解放：「唔係一定要除衫嘅，我都會有透視裝。其實健身都係想着衫好睇啲、肌肉線條出啲啫。」他又計劃找來師傅操拳練氣，飲食方面亦堅持「晚上6點後盡量不進食」。

傑仔相當重視自己的演出，演唱會上將分別演唱5種語言的歌曲：「除咗普通話、廣東話同英語外，我自學日語及泰語歌。（已經可以用泰文同人溝通？）簡單嘅可以，我屋企個姐姐來自泰國，我哋會用泰文對話，有時我仲會同佢拗發音。好好笑嘅係有時我會轉唔切Channel，喺日本旅行忽然講咗泰文，喺泰國又試過講咗日語。」近日他親自設計了一黑一白Tee為演唱會「造勢」﹕「限量嘅，應該會放喺網上發售。黑色Tee嗰啲字我手繪嘅，白色Tee上嘅日文係我英文名Ramus嘅片假名寫法，我覺得比較特別。」

髮型﹕Michael@Headquarters

化妝﹕Will Wong

場地提供﹕海洋公園萬豪酒店

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