張秀文遇暴力男友：嚇親！

藝人張秀文以露腰裝及短褲上陣為劇集《木棘證人》拍外景，劇情講述秀文遭男友家暴，滿臉瘀痕的她拉着行李離開時差點被車撞到，幸得前男友羅仲謙收留，她向對方投懷送抱，令現任女友張曦雯不是味兒。

秀文稱要在劇中扮可憐，希望能跟前度翻撻成功，問她現實中有否試過扮慘箍煲？她笑言：「我好少用呢種方法，因為我個人比較講邏輯，我會用短訊，寫前文後理去解釋，但我發覺係唔work，只會令件事更差，大家唔好學，所以我要喺劇中去學習吓，做啲女人啲嘅方法。其實如果我同對方鬧交，我知道自己錯嘅話，我係會認錯，我係知錯能改嘅人，只係好多時都唔知道自己錯啫，哈哈！我會努力去改。」至於有否遇過暴力男友，秀文坦言從沒試過被打：「但男仔有時會用掟嘢同撞牆去發洩情緒，我會驚，都會嚇親。（你有冇試過打男友出氣？）冇，我平時工作要太多精力，返到屋企都冇力。」

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