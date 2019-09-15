同張曦雯演情侶　羅仲謙唔畀楊怡探班？

藝人羅仲謙與張曦雯（Kelly）為劇集《木棘證人》拍外景，兩人在劇中飾演情侶，劇情講述羅仲謙激嬲Kelly再氹回對方，兩人言歸於好後拖手仔。Kelly透露她在劇中飾演律師，雖然沒有上庭的戲份，但經常要講道理及鬧人：「同我平時好唔同，所以我都要諗吓點樣鬧人鬧得可愛啲，要平衡番。」

愛錫老婆唔畀探班

兩人今次首度合作，羅仲謙笑指之前被Kelly的酷樣嚇親，但看過她在節目《3日2夜》的表現，就知道Kelly性格樂觀及很健談，大家開工時經常開玩笑。問到太太楊怡可會來探班？對太太愛錫有加的他說：「我想佢留喺屋企，依家天氣咁熱，唔想佢咁辛苦嚟外景探班，開廠嘅話又好夜。」

望跟楊怡合作

Kelly自認是羅仲謙太太楊怡的粉絲，恨與對方合作，但又擔心壓力大。羅仲謙聞言笑謂：「我都想同佢合作，我都好大壓力，不過唔好做情侶，大家畀我抖吓，演敵對都可以。」

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