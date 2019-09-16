朴志訓相隔8年拍劇　改造男人婆孔勝妍

韓國限定男團Wanna One的20歲前成員朴志訓童星出身，曾參演《朱蒙》與《一枝梅》等劇，對上一齣電視劇是2011年的《就是這樣show》，今次相隔8年重返公仔箱，將於今晚（9月16日）首播的新劇《花黨：朝鮮婚姻工作所》化身古代花美男，聯同金旻載及邊佑錫組成「花黨三人幫」，將女主角孔勝妍飾演的朝鮮男人婆打造成淑女！

朴志訓於新劇《花黨：朝鮮婚姻工作所》飾演「花黨三人幫」中的形象顧問「高英秀」，擁有出眾的時尚品味和淵博的造型知識，出場時更要大讚自己的美貌：「要怎麼辦，這擋不住的帥氣！」

劇集改編自韓國作家金伊朗同名小說，講述君王（徐志焄飾）為了死守自己的初戀，找來朝鮮最厲害的花樣男子媒人團「花黨」，讓他們把朝鮮最潑辣、比男人更男人的女人（孔勝妍飾），改造成最高貴優雅的女人，製造朝鮮婚戀大騙局！劇集將於「黃Viu煲劇平台」上架。

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