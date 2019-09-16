《Y2K》就識！阿感為關智斌感到光榮

主持人阿感（黎國輝）日前攜台灣舞蹈員太太、聯同前華姐余思霆與她男友朱敏瀚，一齊去睇關智斌（Kenny）演唱會，原來阿感跟Kenny相識多年老友，留言：「從不同的Y2K開始認識，這位好兄弟一直是一位知心友，不常見不常玩，但偏偏很關心對方 一句留言 一句問候，昨晚他在台上的感人故事，完全打動到我心深處，在他去內地發展時，我們也會問問對方昨天看到那些照片，竟然有點淚光不單是感動 而是為他今天成就而哭，他的努力總比別人多，而且要由高處再到了原點，重新出發。到今天歌手的殿堂舞台紅館，每步也是有着他自己的血和付出，為你感到無限光榮，能認識你愛你，稱得上係好兄弟，一切都在心中。」

阿感又孖老婆同圈中好友飯敍，當中見到有劉佩玥、周志文這對緋聞情侶，阿感形容：「在圈中有真心好友不易 慶幸我自己擁有這群三姑六婆，吃吃喝喝，吵吵鬧鬧，無所不談，友誼就應該這樣簡單。」

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