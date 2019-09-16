呂慧儀？菊梓喬？張景淳諗定童話式婚禮

他曾經被「吃掉」，慶幸觀眾都願意把他消化，讓他入屋；多年後，他進化成為了「龔燁」，創出事業上的一個高峰，他，是張景淳。人紅自然是非多，傳與呂慧儀戲假情真，跟菊梓喬的緋聞也翻了出來，可是張景淳卻自認Dry爆好幾年，目前來說沒甚麼比工作重要。不過，若50歲還是找不到結婚對象，他就只好獨身終老！

曾經離家出走，也曾浪子回頭，沒有家明，就沒有龔燁，沒有龔燁，就沒有張景淳。《愛．回家》每個角色都是搶手貨，能夠佔一席位，也就證明多年的努力並無白費。

提起張景淳，大家必定想起劇集《天與地》中被吃掉的「家明」，十多年來「家明」與他相依為命，直至近年終多了一個身份，就是劇集《愛．回家之開心速遞》的「龔燁」。「龔燁」性格面面俱圓，相反張景淳自己卻性格文靜，反差極大，但他卻演繹得淋漓盡致。他從未試過演繹一個角色超過年半，仍能覺得開心及有新鮮感，雖然期間曾因工作關係要「離家」，但慶幸最終仍能鳥倦知還。

「有機會做其他嘢好開心，但最終冇發生過，當然第一時間好想做番呢個角色，因為當時離開前無論係同對手或團隊都合作得好開心，觀眾又睇得開心。（劇組叫你返去？）雙方面，因為《愛．回家》角色好搶手，個個都好希望加入，證明呢套劇嘅魔力，所以可以返到去，唔係我想就可以，都要劇組想我返去。」

良性競爭 不容鬆懈

現時每位《愛．回家》演員都大受歡迎，作為主力的「龔燁」也不例外：「個個都好受歡迎，又唔係只得我一個，當然我依家都係主力，必須繼續努力，所以好開心大家鍾意我，我唔會畀自己鬆懈，唔想有機會跌落去，唔想畀人有比較之下，會覺得我做得差，因為我哋有好多條線，算係一個良性競爭。」

不是呂慧儀，也不是菊梓喬，原來張景淳的感情世界，還是一片空白。他憧憬着有一天，邂逅情投意合的人，浪漫醞釀，互相守護地同走人生路。童話愛情，原來不是少女的專利。

事業發展如意，感情生活方面，張景淳早前與同劇拍檔呂慧儀及歌手菊梓喬傳出緋聞，他強調與二人只是好友關係，還自爆已Dry了好幾年，直指拍拖對自己來說太奢侈，時間及金錢「雙失」；現年38歲的他，又揚言若50歲前還未結婚，就寧願抱着不婚主義。

「過咗50歲都未結婚嘅話，我諗唔會結婚，因為我幻想嘅結婚情況，係我個樣仲好年輕嘅時候，唔想個樣老到有歲月嘅痕迹先至入教堂。我嘅夢幻婚禮都幾童話，要兩個人開開心心，有緣分邂逅去拍拖，之後可能發生啲拍拖嘅經歷，有氣有力去吓旅行，再過多幾年就生小朋友組織家庭，男主外女主內，呢啲好傳統嘅思想。」

緣分到隨時閃婚

雖然仍未有對象，但他坦言緣分到的話，閃婚也是另一個選項：「如果畀我遇到一個啱嘅女仔，同我想法一致又同步，緣分到嘅話，我係可以閃婚嘅。」

場地：Mini Hotel Causeway Bay

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